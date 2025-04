Cura is ontwikkeld door Ultimaker om 3d-printen zo gemakkelijk en gestroomlijnd mogelijk te maken. Cura bevat alles wat je nodig hebt om een 3d-bestand te kunnen printen. Het werkt met alle Ultimaker-printers, maar ook met die van RepRap en Printrbot. Cura laat zich gemakkelijk installeren en bevat zowel de laatste firmware als de kalibratiebestanden voor de 3d-printer. Versie 5.1.1 van Cura is uitgekomen en de enige verandering ten opzichte van versie 5.1.0 is de ondersteuning voor de nieuwere revisies van de Ultimaker S3 en S5.

New features: Added support for the updated mainbord revisions of Ultimaker S3 and Ultimaker S5