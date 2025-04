Microsoft heeft versie 17.3.4 van Visual Studio 2022 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F# en Python gemakkelijker te maken. De nieuwe versie is volledig 64bit en heeft een nieuwe vereenvoudigde gebruikersinterface. Meer informatie over versie 17.3 is in deze aankondiging van Microsoft te vinden. Versie 17.3.4 bevat verder de volgende veranderingen en verbeteringen:

Issues Addressed in this release of 17.3.4 Stop issuing false positives for warning C4191.

This release fixes the following warning, "The value of the 'PublicKey' attribute in 'Microsoft .NET Framework 4.7.2 (x86 and x64)' does not match that of file 'C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\ClickOnce Bootstrapper\Packages\DotNetFX472\NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe'. ", after publishing ClickOnce project in Visual Studio 17.3 Security Advisory CVE-2022-38013 .NET Denial of Service Vulnerability A denial of service vulnerability exists in ASP.NET Core 3.1 and .NET 6.0 where a malicious client could cause a stack overflow which may result in a denial of service attack when an attacker sends a customized payload that is parsed during model binding.