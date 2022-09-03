Software-update: XYplorer 23.60

XYplorer logo (79 pix)Versie 23.60 van XYplorer is uitgekomen. Dit bestandsbeheerprogramma voor Windows heeft tabbladen, een uitgebreide zoekfunctie en een veelzijdige preview. Het is klein en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen. De gebruikersinterface is geheel naar eigen smaak in te stellen en er zijn diverse mogelijkheden om taken die vaak voorkomen, te automatiseren. Een standaardlicentie kost veertig dollar. Daarvoor mag het programma voor altijd worden gebruikt, maar krijg je maar voor een jaar updates. Voor het dubbele ontvang je de updates ook voor altijd. In deze uitgave treffen we geen nieuwe mogelijkheden aan, wel zijn er talloze verbeteringen aangebracht en fouten verholpen.

What’s New in 23.60?
  • This is a BIG maintenance release. Numerous minor fixes and improvements have been made since the last major release.
  • Compilation Soundtrack. Compiled to the music of PJ Harvey.

Further details of this release...

XYplorer 22.50

Versienummer 23.60
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website XYplorer
Download https://www.xyplorer.com/download.php
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 03-09-2022 07:27
0 • submitter: 1DMKIIN

03-09-2022 • 07:27

0

Submitter: 1DMKIIN

Bron: XYplorer

Update-historie

15-12 XYplorer 28.10 1
09-'25 XYplorer 27.20 2
07-'25 XYplorer 27.10 5
03-'25 XYplorer 27.00 0
02-'25 XYplorer 26.90 6
01-'25 XYplorer 26.80 0
11-'24 XYplorer 26.70 0
11-'24 XYplorer 26.60 0
10-'24 XYplorer 26.50 0
09-'24 XYplorer 26.40 0
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