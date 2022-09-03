Versie 23.60 van XYplorer is uitgekomen. Dit bestandsbeheerprogramma voor Windows heeft tabbladen, een uitgebreide zoekfunctie en een veelzijdige preview. Het is klein en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen. De gebruikersinterface is geheel naar eigen smaak in te stellen en er zijn diverse mogelijkheden om taken die vaak voorkomen, te automatiseren. Een standaardlicentie kost veertig dollar. Daarvoor mag het programma voor altijd worden gebruikt, maar krijg je maar voor een jaar updates. Voor het dubbele ontvang je de updates ook voor altijd. In deze uitgave treffen we geen nieuwe mogelijkheden aan, wel zijn er talloze verbeteringen aangebracht en fouten verholpen.

What’s New in 23.60? This is a BIG maintenance release. Numerous minor fixes and improvements have been made since the last major release.

Compilation Soundtrack. Compiled to the music of PJ Harvey. Further details of this release...