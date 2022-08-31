Ik heb een vrij oude NAS aan de ene kant van het huis die puur als SMB-storage dient voor mediabestanden en als back-up voor het gezin. Werkt nog steeds goed met Kodi-clients en een eigen MySQL-database op de NAS, al begin ik te verlangen naar een krachtiger exemplaar om misschien een Plex Server oid te draaien. En ja, die kan dan wellicht ineens alle back-up taken overnemen ook.
Op elke PC in huis draait regelmatig, bij het opstarten en in de achtergrond (ruwweg om de week) een FreeFileSync van de gekozen mappen richting de NAS (in een map per PC). Ik had het liever elke 24u gehad, maar dat vonden mijn gezinsleden iets te hinderlijk. Sinds het verhaal van de geblokkeerde Microsoft-accounts back-up ik ook alle OneDrive-mappen. Dit moet je trouwens wel buiten FFS om regelen, je maakt een batch-bestand dat je dan via een start-up script aanroept.
Op mijn eigen PC draai ik via FFS diezelfde back-up naar de NAS, maar ook een totale back-up van de NAS naar een externe HDD die enkel ingeschakeld wordt voor die back-ups. Aangezien daar telkens enkele dagen vertraging tussenzit, heeft het al eens de bestanden van een gezinslid gered bij een cryptolocker. De bestanden op OneDrive waren ook direct gelocked door de automatische sync, maar de back-up bestanden dus gelukkig niet aangezien Freesync niet realtime draait en de externe HDD afgekoppeld was.
Niet helemaal full-proof want idealiter wil ik ook nog ergens buitenshuis een back-up van alles, maar voorlopig vind ik deze setup best betrouwbaar. Van zo goed als alle bestanden drie lokale kopieën (de PC zelf, de NAS en de externe, afgekoppelde HDD) en van de belangrijke bestanden (foto's, huishouden, etc.) is er dan ook nog een kopie op OneDrive. Bij een brand die het hele huis meeneemt zou ik voornamelijk veel films en series terug moeten zoeken, hoewel die door alle streamingdiensten ook steeds minder belangrijk worden. En dan heb ik heel misschien ook iets anders aan mijn hoofd
Ook een handig dingetje: FreeFileSync is één van de weinige (gratis) back-up programma's die ik ken die hun sync kunnen toepassen los van toegekende drive-letters. Dit is natuurlijk voornamelijk een Windows-dingetje, maar bij Synctoy gebeurde het vroeger vaak dat een back-up mislukte omdat de externe HDD voor één keer een andere drive-letter had gekregen. Bij FreeFileSync gebeurt dat dus nooit, die kan ingesteld worden op de exacte hardware-naam (zelfs al is het op het netwerk, zoals bij de NAS). Wel zo handig als 99% van de back-ups in de achtergrond gebeuren.