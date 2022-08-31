Versie 11.25 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .Net Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. Deze versie komt slecht drie dagen na de vorige uitgave en de changelog laat dan ook alleen een kleine verzameling bugfixes zien:

Changes in FreeFileSync version 11.25: Fixed crash when normalizing Unicode non-characters

Fixed crash when accesssing Google Drive

Fixed regession for decomposed Unicode comparison

Fixed "exit code 106: --sign is required" error on macOS

Reset icon cache after each comparison