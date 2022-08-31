Software-update: FreeFileSync 11.25

FreeFileSync logo (75 pix) Versie 11.25 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .Net Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. Deze versie komt slecht drie dagen na de vorige uitgave en de changelog laat dan ook alleen een kleine verzameling bugfixes zien:

Changes in FreeFileSync version 11.25:
  • Fixed crash when normalizing Unicode non-characters
  • Fixed crash when accesssing Google Drive
  • Fixed regession for decomposed Unicode comparison
  • Fixed "exit code 106: --sign is required" error on macOS
  • Reset icon cache after each comparison

Versienummer 11.25
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website FreeFileSync
Download https://www.freefilesync.org/download.php
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 31-08-2022 20:30 16

31-08-2022 • 20:30

16

Bron: FreeFileSync

Update-historie

10-08 FreeFileSync 14.11 1
30-03 FreeFileSync 14.9 1
23-02 FreeFileSync 14.8 8
22-01 FreeFileSync 14.7 18
03-12 FreeFileSync 14.6 2
10-'25 FreeFileSync 14.5 4
07-'25 FreeFileSync 14.4 14
03-'25 FreeFileSync 14.3 16
02-'25 FreeFileSync 14.2 5
01-'25 FreeFileSync 14.0 14
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FreeFileSync

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Reacties (16)

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Bulkzooi 31 augustus 2022 21:00
Is dit nou beter dan rsync of curl?

Dat ze 3 dagen later alweer een emergency release moeten doen voorspeld weinig goeds... En dan te bedenken dat ze zelfs al op versie 11 zitten.

Is zeker ook nog in Java of C++ geschreven?

Edit: van de website
The biggest impact on the software as a whole in this regard has been the C++11 standard [Update: now it's C++20], which had a profound impact on the code base. As soon as the common set of features supported by compilers on Windows, OS X and Linux allowed it, the FreeFileSync code has gradually migrated to using the most recent and improved ways of programming.
Software is taken literally and whenever there is something that should have been done differently, it is never too late to just do it now.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 24 juli 2024 11:13]

darkjeric @Bulkzooi31 augustus 2022 22:08
Ik kan niet echt vergelijken aangezien ik met de andere geen recente ervaring heb, maar ik gebruik deze al ja-ren (daarvoor Synctoy van Microsoft, tot ca. 2015) voor het draaien van mijn wekelijkse back-ups. Ik heb het zo ingesteld dat hij alle jobs na elkaar draait als ik mijn externe harde schijf aansluit. In mijn geval betekent dat gewoon het schakelaartje aanzetten, dus dat is wel best handig. :Y)

Deze doet het eigenlijk gewoon subliem sinds dag 1, ondanks de schijnbare minachting voor C++. :?
Cowamundo @darkjeric31 augustus 2022 22:25
Geen NAS dus maar gewoon een losse SSD/HDD voor alle backups?
Daverius @Cowamundo31 augustus 2022 22:57
Zo doe ik het ook. Realtimesync op de achtergrond laten draaien en af en toe de externe HD even aan voor een backup. Had wel erg veel moeite met de instructies - kan ook aan mij liggen - maar als het eenmaal draait is het een prima backup optie.
darkjeric @Cowamundo31 augustus 2022 23:09
Ik heb een vrij oude NAS aan de ene kant van het huis die puur als SMB-storage dient voor mediabestanden en als back-up voor het gezin. Werkt nog steeds goed met Kodi-clients en een eigen MySQL-database op de NAS, al begin ik te verlangen naar een krachtiger exemplaar om misschien een Plex Server oid te draaien. En ja, die kan dan wellicht ineens alle back-up taken overnemen ook.

Op elke PC in huis draait regelmatig, bij het opstarten en in de achtergrond (ruwweg om de week) een FreeFileSync van de gekozen mappen richting de NAS (in een map per PC). Ik had het liever elke 24u gehad, maar dat vonden mijn gezinsleden iets te hinderlijk. Sinds het verhaal van de geblokkeerde Microsoft-accounts back-up ik ook alle OneDrive-mappen. Dit moet je trouwens wel buiten FFS om regelen, je maakt een batch-bestand dat je dan via een start-up script aanroept.

Op mijn eigen PC draai ik via FFS diezelfde back-up naar de NAS, maar ook een totale back-up van de NAS naar een externe HDD die enkel ingeschakeld wordt voor die back-ups. Aangezien daar telkens enkele dagen vertraging tussenzit, heeft het al eens de bestanden van een gezinslid gered bij een cryptolocker. De bestanden op OneDrive waren ook direct gelocked door de automatische sync, maar de back-up bestanden dus gelukkig niet aangezien Freesync niet realtime draait en de externe HDD afgekoppeld was.

Niet helemaal full-proof want idealiter wil ik ook nog ergens buitenshuis een back-up van alles, maar voorlopig vind ik deze setup best betrouwbaar. Van zo goed als alle bestanden drie lokale kopieën (de PC zelf, de NAS en de externe, afgekoppelde HDD) en van de belangrijke bestanden (foto's, huishouden, etc.) is er dan ook nog een kopie op OneDrive. Bij een brand die het hele huis meeneemt zou ik voornamelijk veel films en series terug moeten zoeken, hoewel die door alle streamingdiensten ook steeds minder belangrijk worden. En dan heb ik heel misschien ook iets anders aan mijn hoofd :+

Ook een handig dingetje: FreeFileSync is één van de weinige (gratis) back-up programma's die ik ken die hun sync kunnen toepassen los van toegekende drive-letters. Dit is natuurlijk voornamelijk een Windows-dingetje, maar bij Synctoy gebeurde het vroeger vaak dat een back-up mislukte omdat de externe HDD voor één keer een andere drive-letter had gekregen. Bij FreeFileSync gebeurt dat dus nooit, die kan ingesteld worden op de exacte hardware-naam (zelfs al is het op het netwerk, zoals bij de NAS). Wel zo handig als 99% van de back-ups in de achtergrond gebeuren.
Hoboist @Cowamundo31 augustus 2022 22:56
Hier ook FreeFileSync zonder NAS. Een losse HDD voor alle backups is voor mij prima.
anno361 @Hoboist1 september 2022 02:44
Ik werkte vroeger ook altijd met externe SSD/HDD om backups te nemen. Tot er eens ééntje defect was.

Ik heb me dan een Zyxel NAS gekocht, en dat werkt al meer dan 10 jaar vlekkeloos.
Daar zitten 2 schijven in van 2 TB, die gemirrord staan. Dus als er ooit nog eens iets fout loopt, kan ik die restoren.

En mijn documenten, die zet ik gewoon rechtstreeks op die netwerk drive. Dan kan ik er ook van meerdere toestellen aan.
1DMKIIN
@anno3611 september 2022 03:18
Ik werkte vroeger ook altijd met externe SSD/HDD om backups te nemen. Tot er eens ééntje defect was.

Ik heb me dan een Zyxel NAS gekocht, en dat werkt al meer dan 10 jaar vlekkeloos.
Daar zitten 2 schijven in van 2 TB, die gemirrord staan. Dus als er ooit nog eens iets fout loopt, kan ik die restoren.

En mijn documenten, die zet ik gewoon rechtstreeks op die netwerk drive. Dan kan ik er ook van meerdere toestellen aan.
Gouden tip en een riedeltje dat voor elke gebruiker zou horen te klinken als het volkslied: NAS = géén back-up - ook geen RAID1.

Temeer daar je tevens spreekt over >10 jaar in gebruik ...
Tot er eens ééntje defect was.
Precies! ;)

[Reactie gewijzigd door 1DMKIIN op 24 juli 2024 11:13]

anno361 @1DMKIIN1 september 2022 11:32
In die van mij zitten 2 schijven van 2TB, en die staan gemirrored.
En de test gedaan, ik kan de ene restoren over de andere wanneer die corrupt is.

Dus, geen idee waarover je het hebt.

Of heb je het dan over het feit dat mijn bestanden naar de cloud zouden moeten of op 2 geografische locaties ? - Ja, klopt, maar het stopt ergens natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door anno361 op 24 juli 2024 11:13]

darkjeric @anno3611 september 2022 13:40
Het stopt inderdaad ergens, maar een mirror is in feite geen echte back-up. Het is dat alleen maar in het geval van een harde schijf die defect geraakt en zorgt ervoor dat je in dat geval snel terug kunt verderwerken.

Als een bestand zelf corrupt geraakt door een schrijffout op de ene schijf, wordt die netjes gemirrored naar de andere schijf en is het dus ook daar corrupt. Als een bestand onbedoeld versleuteld wordt (zoals bij een ransomware-aanval) doet de mirror ook direct zijn werk, etc...

Kortom, je hebt nog zeker één kopie naast/buiten je NAS nodig om van een echte back-up te kunnen spreken, ook al draai je twee schijven in RAID1.

[Reactie gewijzigd door darkjeric op 24 juli 2024 11:13]

Cowamundo @darkjeric1 september 2022 21:11
Heb momenteel nog een Synology 214+ en die begint wel heel traag te worden. FotoStation (of hoe ‘t nu ook heet) is niet doorheen te komen zo traag dus we gebruiken het amper. Op die NAS staat ook en continue file sync met 10 kopieën file history en dan nog een losse usb stick met handmatige backups van (belangrijke) foto’s.

Ben “op zoek” naar een goed alternatief vandaar mijn vraag of een NAS nog wel echt nodig is voor puur backups.
anno361 @Cowamundo7 september 2022 19:20
Het is verleidelijk om alles op AWS S3 te dumpen als backup.
S3 heeft een hele reeks tarieven afhankelijk van hoe vaak je de data manipuleert of wijzigt.

Als je alles in "S3 Glacier Deep Archive" zou stoppen,
dan zou de prijs amper nog 0.00099$ per gigabyte per maand zijn.
Ofwel 1$ per terrabyte per maand.
anno361 @darkjeric1 september 2022 22:58
Akkoord, versioning of een historiek van meerdere backups zou wellicht de volgende grote stap zijn.

Bedankt voor dat inzicht. Ik zal daar eens werk van moeten maken. :)
Hoboist @anno3617 september 2022 16:41
In die zin lijkt me RAID1 onveiliger dan een losse HDD waarmee je af en toe backups maakt. Bij RAID1 heb je in geval van ransomware gelijk ook problemen met je "backup", terwijl je bij een losse HDD hopelijk ontdekt dat er ransomware is voordat je een nieuwe backup maakt.
Parody @Bulkzooi31 augustus 2022 23:03
Anders. Rsync is een synchronisatie protocol (helaas niet ondersteund door FreeFileSync), en curl is geweldig als je iets wilt downloaden vanaf de command-line.

Fouten worden nou eenmaal gemaakt, onafhankelijk van de programmeertaal. PEBKAC... C++ is daarin niet anders of erger dan andere programmeertalen, hoewel de taal zo hier en daar wat meer discipline vereist. Daar krijg je dan wel weer performance voor terug. Keuzes in het leven... Ik had het veel erger gevonden als ze dit soort bugs er 6 maanden in laten zitten. Je kunt nou eenmaal niet alles testen.

Gebruik deze tool ook al jaren, doet tot zover altijd wat het moet doen. Nooit last gehad van bugs. Ik sync m'n NAS naar een lokale USB HDD als backup. Gaat prima.

Je kunt de tool ook vertellen om verwijderde en gewijzigde bestanden naar een andere directory te kopiëren i.p.v. verwijderen, dus dan kun je bij nood zijnde ook terug zonder dat je daarvoor externe tools nodig hebt. Gewoon een file-manager op een semi-willekeurig OS dat je HDD kan lezen en dat is het.
Bulkzooi @Parody31 augustus 2022 23:17
Klinkt goed..

Het ligt er ook aan waar je vandaan komt. Ikzelf ben erg conservatief en mijn native workflow is bij voorkeur in C.

Qua talen maakt het mij verder allemaal niet zoveel uit; C & Perl vangen het belangrijkste wel af.

Rsync pakte het slim aan toen het ontstond en had relatief weinig concurrentie en veel gebruikers upgraden gewoon mee. Maar niet iedereen, want zulke lowlevel stuff is vaak meer een kwestie van don't fix it if it ain't broke. Zijn meestal zelfs de meest statische code parts in systemen.

Maar vergis je niet in de versatiliteit van rsync & curl. Zijn krachtige tools, zeker in geautomatiseerde workflows vanaf de command-line. En idd, iets heel anders dan Powershell met winget, nuget of chocolatery.

Maar de conservatieven, zowel de puristen als de agnosten, hebben toch voorkeur voor één of andere (s)ftp variant. De workflows zijn gewoon anders gegroeid per OS over de historie. Ik zelf ontwijk bij voorkeur Powershell zodat ik later in het process minder snel tegen beperking aan loop en oncompromisloos tov keuzevrijheid blijf.

Kan je er ook Windows Vista en Windows ME images mee onderhouden? Vanaf een nieuwe computer bedoel ik dan..

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 24 juli 2024 11:13]


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