Software-update: VueScan 9.7.91

VueScan logo (75 pix) Hamrick Software heeft versie 9.7.91 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 6800 scanners van 42 fabrikanten onder Windows, Linux en macOS. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. In deze uitgave is onder meer ondersteuning voor vijftien nieuwe Brother-scanners toegevoegd.

Changes in VueScan version 9.7.91

VueScan 9.5.04 screenshot (620 pix)

Versienummer 9.7.91
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Hamrick Software
Download https://www.hamrick.com/alternate-versions.html
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 01-09-2022 06:07
8 • submitter: 1DMKIIN

01-09-2022 • 06:07

8

Submitter: 1DMKIIN

Bron: Hamrick Software

Update-historie

14-06 VueScan 9.8.55 7
14-05 VueScan 9.8.54 1
26-03 VueScan 9.8.53 3
20-02 VueScan 9.8.52 0
06-02 VueScan 9.8.51 2
19-12 VueScan 9.8.50 12
11-'25 VueScan 9.8.49 10
10-'25 VueScan 9.8.48 2
09-'25 VueScan 9.8.47 6
05-'25 VueScan 9.8.46 0
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Reacties (8)

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herpideperpi 1 september 2022 20:59
Dank zij jullie kwam ik op het idee om Vuescan op mijn Mac te installeren omdat Fujitsu geen nwe osx drivers voor mijn S1500 meer maakt .
Schande overigens...
Dus.
Gouden tip.

Werkt perfect. Ook de feeder.
Ook fijne methode om te testen voordat je koopt. Met watermerk.
magician2000 @herpideperpi2 september 2022 00:01
Maar hoe oud is die S1500 ondertussen?

Daarnaast, is dit de schuld van Fujitsu of van apple?

Gewoon vragen, niet als iets negatiefs bedoeld :)

Het "alles werkt, maar overal staat het watermerk" is inderdaad een zeer fijne test methode. Ook de "buy once" is ideaal. Zeker de pro, waarbij je het op 4 computers kunt gebruiken en lifetime updates krijgt.
PageFault @magician20002 september 2022 10:46
Ik zie niet in waarom Apple verantwoordelijk zou moeten zijn voor de drivers/support van hardware, dus Fujitsu lijkt me hier de "schuldige".

Ik heb hetzelfde met mijn Konica Minolta EliteScan 5400 part II. Windows Vista en hoger worden niet ondersteund, KM is gestopt met de hele fotografie tak lang geleden, dus camera's/lenzen (naar Sony), lichtmeters (naar Kenkoo), scanners (naar afvalbak), dus de support vanuit KM hield op.

Er zijn wat knutselaars die een Win7 64 bits driver hebben gemaakt voor deze scanner zodat je de KM tooling wel kon gebruiken.

Alternatieven zijn inderdaad Vuescan en Silverfast. Die worden gewoon bijgehouden, dus een goed alternatief.
magician2000 @PageFault2 september 2022 23:00
Ik zie dat zeker wel in. Wanneer Apple (of Microsoft) besluit om hun hele besturingssysteem om te gooien waardoor allerlei oudere software niet meer werkt, kun je hiervoor niet Fuji of Konica Minolta verantwoordelijk houden.

Volgens mij heeft Apple dit al vaker gedaan (mede door over te stappen op een andere processor serie) dan Microsoft.

Het zou een stuk duurzamer zijn wanneer ook hier rekening mee gehouden ging worden.
PageFault @magician20003 september 2022 08:49
Op termijn niet van zelfs de 32 bits architectuur bij windows computers remt tot de dag vandaag alle ontwikkeling voor efficientere CPUs en de productie er van.

Bij Apple was de stap van classic naar macOS X het grootst, zowel qua OS als cpu. En nu dan naar de M series. Dus eigenlijk pas de 2e keer. Bij Windows was er eem grote stap van 3.11 naar 95 en van 98 naar 2000 en van XP naar Vista en van 7 naar 10 en nu weer naar 11. Van 16 naar 32 naar 64 bits met 32 bit support. Allemaal drama.

En bij wie zoek je de drivers? Bij de hardware fabrikant. Als die niet meer betaat of te lui is om wat aan te passen, zoek ik de schuld daar. Het enige merk die dat consequent wel goed doet, is RME.
magician2000 @PageFault3 september 2022 23:04
Maar de hardware fabrikant vraagt niet om die wijzigingen in een OS waardoor e.e.a. niet meer werkt.

Ze hadden dit vanaf dag één beter moeten regelen in de basis, maar dat is nu te laat.

De enige manier om dit soort zaken serieus te regelen is wetgeving, jammer genoeg. Het zou toch mooi zijn wanneer bedrijven (alle bedrijven dan wel te verstaan) dit zelf op zouden pakken onder het mom "maatschappelijk verantwoord ondernemen" (waar ik persoonlijk ook milieu onder vind vallen).

Dream on, ik weet het.
PageFault @magician20003 september 2022 23:40
Em dan de vooruitgang remmen? Ik ben blij dat de jaren 90 niet meer ondersteund wordt. Ik vind de windows installers nu al veel te groot, dan wordt het echt log en inefficient.
herpideperpi @magician200012 september 2022 12:03
Geen idee. Maar geen enkele reden om hem in te ruilen. Bovendien zakt het aantal te scannen documenten door de digitalisering...

Het is de schuld van Fujitsu. Niet veel moeite om de driver aan te passen. Bij hun nieuwere scanners is dat wel gebeurd.

Al mijn andere spul werkt perfect . hp printers etc.

Heb de pro versie.

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