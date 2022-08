Versie 2.37.1 van ScreenToGif is uitgekomen. Met deze opensourceapplicatie kunnen de handelingen op het scherm of de beelden van de webcam worden opgenomen. Het resultaat kan eventueel worden bewerkt met de ingebakken editor en vervolgens worden opgeslagen als een geanimeerde gif-afbeelding of mp4-filmbestand. Het programma kan bijvoorbeeld goed worden gebruikt voor het maken van korte instructievideo's. Sinds versie 2.35 maakt het programma gebruik van .Net 6 waardoor de download een stuk groter is geworden en er is nu ook een versie voor apparaten uitgerust met een Arm-processor. In versie 2.37.1 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new? Added Finnish localization.

Updated the German, Hungarian, Russian, and Polish localizations. Fixed: Replaced space with dash in filename used when exporting multiple images.

Context menu from system tray icon now follows the current language.

Improved key to text translations for the KeyPresses feature.