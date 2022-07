Apple heeft versie 15.6 van iOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. In iOS 15 zijn er nu vier verschillende soorten notificaties: passief, actief, tijdgevoelig en kritiek. De tweede grote nieuwe functie is Focus, een samenvoeging van Niet Storen en de automodus, samen met nieuwe instelmogelijkheden. Verder zijn onder meer Facetime, Safari, Maps en Wallet voorzien van nieuwe functionaliteit. Versie 15.6 bevat verder nog de volgende verbeteringen:

Apple iOS 15.6 iOS 15.6 bevat verbeteringen, probleemoplossingen en beveiligingsupdates. Er is een probleem verholpen waarbij Instellingen mogelijk voortdurend een waarschuwing weergaf dat de opslagruimte van het apparaat vol was, zelfs als er ruimte beschikbaar was

Er is een probleem verholpen dat ertoe leidde dat braille-apparaten mogelijk langzamer werkten of niet reageerden bij het navigeren door tekst in Mail

Er is een probleem verholpen in Safari waarbij een tabblad mogelijk terugkeerde naar een eerder bezochte pagina Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio's of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.