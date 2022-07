Versie 2.9.1 van Joplin is verschenen, een bètarelease. Joplin is een opensource applicatie voor het maken van notities en is beschikbaar voor Android, iOS, Windows, Linux en macOS. Het kan foto's, afbeeldingen, video's en documenten aan notities toevoegen en is in staat om wiskundige notities en diagrammen te maken. De notities kunnen lokaal worden opgeslagen maar ook on-line in de Joplin Cloud, of in Dropbox en OneDrive. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

New: Plugins: Added joplin.versionInfo method ( 3b35ab6 ) Improved: Add support for proxy (#6537) (#164)

Checkbox don't function while checkbox format button hidden from toolbar (#6567) (#6172)

Update to Electron 18 (#6496) Fixed: Allow styling note list items using custom CSS (#6542) (#5178)

App can crash with certain combinations of plugins (#6506)

Search field focus is stolen on layout change (#6514)

Search field would not clear as expected (#6557) Security: Fixes XSS in GotoAnything dialog ( e797ebb )