De Mozilla Foundation heeft een tweede update voor versie 102.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102 heeft onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gekregen, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chat-protocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes Double-clicking chat messages will no longer execute a default action Fixes "File" menu was covered by Spaces Toolbar

Sub-folders with new messages were not highlighted until clicked

Attachment paper clip was cut off in message list

OpenPGP signatures were broken when "Primary Password" dialog remained open

Non-ASCII messages forwarded as attachments were garbled

Importing from Seamonkey or Outlook failed in second step

Deleting messages from a POP server occasionally failed

Offline cache was unusable for NNTP accounts

News messages were not shown in preview pane

Address fields were not populated when using "Edit as new message"

Sometimes only the first letter of a contact's Organization name was displayed

Double-click to edit selected contacts action did not work

Some CardDAV contact fields were displayed with additional backslashes in the value

Pending chat message contents were not updated when the conversation was not selected

Various UI improvements