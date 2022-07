Versie 15.31 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. In deze uitgave is onder meer de beeldweergave van de op afstand verbonden computer verbeterd.

Improvements Customers now benefit from an improved and smoother video experience in Windows remote support sessions. This includes a lower latency and better visual quality.

Remote terminal functionality is now available in the Computers & Contacts list.