JetBrains brengt verschillende ontwikkelomgevingen uit, zoals IntelliJ Idea gericht op Java, CLion gericht op C en C++ en DataGrip gericht op sql. PhpStorm is gericht op php en biedt on-the-fly-errorpreventie, autocompletion, coderefactoring en debugging, en kan ook overweg met html, css, Coffee- en JavaScript. Voor een overzicht van de mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina. Voor het gebruik van PhpStorm is wel een licentie nodig. Voor zakelijk en thuisgebruik zul je daarvoor moeten betalen, maar als de software wordt gebruikt voor onderwijs of niet-commerciële opensourceprojecten, is de licentie gratis. JetBrains heeft kort geleden versie 2022.1.3 van PhpStorm uitgebracht en de belangrijkste veranderingen en verbeteringen die daarin zijn aangebracht kunnen hieronder worden gevonden:

These are the most notable changes and bug fixes: We’ve added support for inplace method extraction in traits (WI-66790).

We fixed the missing New Watch button in the Debug tool window (IDEA-292307).

We now support duplicates for inplace method extraction (WI-64788).

We fixed an issue that was making it impossible to connect to OpenSSH 8.8+ servers (IDEA-291877).

We fixed the problem causing the wrong file encoding for specific files (IDEA-293287).

We fixed an endlessly expanding popup window (IDEA-293388).

We added several improvements to code folding in Dart files (WEB-35980, WEB-22497, WEB-54993). The full list of changes in PhpStorm 2022.1.3 is available on the release notes page. You can download PhpStorm 2022.1.3 here.