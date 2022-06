Versie 5.21.0 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Changes in WinSCP 5.21.0: Bug fix: Hang when entering small directories with FTP protocol. 2087

Bug fix: Lag when moving files from remote panel using drag&drop. 2088

Bug fix: After certain operations, drive that was ever opened in local file panel cannot be safely removed temporarily.