Versie 3.4.5 van Sumatra PDF is uitgekomen, de zesde uitgave in nog geen twee weken tijd. Met dit opensourceprogramma kunnen verschillende documentformaten worden bekeken, waaronder pdf, chm en DjVu. Daarnaast kan het goed overweg met epub- en mobi-ebooks, en cbz- en cbr-comic books. In vergelijking met Adobe Reader is het erg licht en daardoor ook geschikt voor oudere computers. Sinds versie 3.4.3 zijn de verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.4.5: Fix crashes Changes in version 3.4.4: Restore Home and End in find edit field

and in find edit field Fix crashes