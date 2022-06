De ontwikkeling van AIMP versie 5.03 is bij de tweede release candidate aangeland. Deze gratis, lichtgewicht mediaspeler van Russische makelij heeft ondersteuning voor de populairste muziekformaten. Het uiterlijk heeft wat weg van het bekende Winamp en is door middel van skins aan te passen. AIMP heeft een 18-kanaalsequalizer aan boord en ondersteunt plug-ins. Verder kan het programma cd's rippen, muziekbestanden converteren en tags bewerken. Nieuw in versie 5.03 is onder meer dat er nu een 64bit-versie van de muziekspeler is. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: General: added support for images in WebP format (you need to put the libwebp.dll to app folder)

Playlist: XSPF - support for relative paths in preimage settings Changes: Default skin: information box - added an ability to hide extra information pane

Default skin: information box - added the lyricist tag field

Skin Engine: snapping window bounds during resizing to bounds of other windows

Skin engine: compatibility with old skins has been improved

Plugins: tak_deco_lib has been updated to v2.3.3 (64-bit version has been added)