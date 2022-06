Versies 22.1.0 van Text Editor Pro is uitgekomen. Deze gratis, kleine en eenvoudige teksteditor heeft uitgebreide mogelijkheden, die vooral voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Zo zijn er syntax-highlighting voor meer dan vijftig script- en programmeertalen, macro's en verticale selectieblokken, en kan het bestanden vergelijken. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies met kleine verbeteringen, al is dat de laatste tijd wat minder. Sinds versie 21.2.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added use same settings for all color themes option for editor font (default false)

Fixed and optimized directory

Fixed color themes

Fixed font combo box

Fixed highlighters

Fixed options

Fixed startup

Updated language files

Added image view

Added image view options

Added use up and down arrow keys to find option for search (default true)

Fixed action enabling

Fixed AlphaControls

Fixed color themes

Fixed directory auto select

Fixed file opening

Fixed file popup menu

Fixed group box painting

Fixed highlighters

Fixed INI file reading

Fixed language files

Fixed minimize to system tray

Fixed mouse wheel

Fixed -noskin issues

Fixed options

Fixed output painting

Fixed PDF view

Fixed search

Fixed startup

Optimized AlphaSkins

Refactored directory

Note! If highlighting issues occur, reset the highlighter in options - user modified colors do not have all element changes.

Fixed find in files

Fixed HTML export

Fixed INI highlighter

Fixed Inno Setup highlighter

Fixed minimized to system tray

Fixed output

Fixed search

Fixed find in files

Fixed replace

Updated language files