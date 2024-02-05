Versie 28.4.1 van Text Editor Pro is uitgekomen. Deze gratis, kleine en eenvoudige teksteditor heeft uitgebreide mogelijkheden, die vooral voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Zo zijn er syntaxhighlighting voor meer dan vijftig script- en programmeertalen, macro's en verticale selectieblokken, en kan het programma bestanden vergelijken. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies met kleine verbeteringen. Sinds versie 28.3.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Changes in Text Editor Pro version 28.4.1:
Changes in Text Editor Pro version 28.4.0:
- Fixed button bar control
- Fixed ChatGPT tool
- Fixed check for updates
- Fixed -noskin issues
- Fixed roll out menu
- Fixed scaling issues
- Updated FastMM5 memory manager
- Updated language files
Changes in Text Editor Pro version 28.3.1:
- Added settings for ChatGPT
- Fixed and optimized directory
- Fixed button bar control
- Fixed log file highlighter
- Fixed PDF view control
- Fixed roll out menu
- Fixed SFTP connection
- Fixed SQL formatter
- Fixed title bar menus
- Refactored ChatGPT tool
- Updated and fixed TGPuttyLib
- Updated language files
- Updated PDFium 122.0.6259.0 binaries (DLL files)
- Updated PdfiumLib
- Updated TGPuttyLib binaries (DLL files)
- Fixed find in files
- Fixed scaling issues
- Fixed text editor control
- Fixed word wrap
- Updated and fixed AlphaControls v17.10
- Updated language files
- Updated PDFium 122.0.6191.0 binaries (DLL files)