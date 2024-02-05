Software-update: Text Editor Pro 28.4.1

EditBone logo (75 pix) Versie 28.4.1 van Text Editor Pro is uitgekomen. Deze gratis, kleine en eenvoudige teksteditor heeft uitgebreide mogelijkheden, die vooral voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Zo zijn er syntaxhighlighting voor meer dan vijftig script- en programmeertalen, macro's en verticale selectieblokken, en kan het programma bestanden vergelijken. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies met kleine verbeteringen. Sinds versie 28.3.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Text Editor Pro version 28.4.1: Changes in Text Editor Pro version 28.4.0:
  • Added settings for ChatGPT
  • Fixed and optimized directory
  • Fixed button bar control
  • Fixed log file highlighter
  • Fixed PDF view control
  • Fixed roll out menu
  • Fixed SFTP connection
  • Fixed SQL formatter
  • Fixed title bar menus
  • Refactored ChatGPT tool
  • Updated and fixed TGPuttyLib
  • Updated language files
  • Updated PDFium 122.0.6259.0 binaries (DLL files)
  • Updated PdfiumLib
  • Updated TGPuttyLib binaries (DLL files)
Changes in Text Editor Pro version 28.3.1:
  • Fixed find in files
  • Fixed scaling issues
  • Fixed text editor control
  • Fixed word wrap
  • Updated and fixed AlphaControls v17.10
  • Updated language files
  • Updated PDFium 122.0.6191.0 binaries (DLL files)

Text Editor Pro

Versienummer 28.4.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Text Editor Pro
Download https://texteditor.pro/index.php
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 05-02-2024 07:54 0

05-02-2024 • 07:54

0

Bron: Text Editor Pro

Update-historie

20-02 Text Editor Pro 35.4.1 0
17-11 Text Editor Pro 35.0.0 1
05-10 Text Editor Pro 34.0.0 0
22-09 Text Editor Pro 33.0.0 0
06-'25 Text Editor Pro 32.2.0 0
04-'25 Text Editor Pro 32.0.0 0
01-'25 Text Editor Pro 31.3.1 3
12-'24 Text Editor Pro 31.0.0 0
11-'24 Text Editor Pro 30.0.0 1
02-'24 Text Editor Pro 28.4.3 0
Meer historie

Lees meer

Text Editor Pro

geen prijs bekend

Development tools

Reacties

-Moderatie-faq
0
0
0
0
0
0
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:

Er zijn nog geen reacties geplaatst


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.