Versie 28.4.1 van Text Editor Pro is uitgekomen. Deze gratis, kleine en eenvoudige teksteditor heeft uitgebreide mogelijkheden, die vooral voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Zo zijn er syntaxhighlighting voor meer dan vijftig script- en programmeertalen, macro's en verticale selectieblokken, en kan het programma bestanden vergelijken. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies met kleine verbeteringen. Sinds versie 28.3.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Text Editor Pro version 28.4.1: Fixed button bar control

Fixed ChatGPT tool

Fixed check for updates

Fixed -noskin issues

Fixed roll out menu

Fixed scaling issues

Updated FastMM5 memory manager

Updated language files Changes in Text Editor Pro version 28.4.0: Added settings for ChatGPT

Fixed and optimized directory

Fixed button bar control

Fixed log file highlighter

Fixed PDF view control

Fixed roll out menu

Fixed SFTP connection

Fixed SQL formatter

Fixed title bar menus

Refactored ChatGPT tool

Updated and fixed TGPuttyLib

Updated language files

Updated PDFium 122.0.6259.0 binaries (DLL files)

Updated PdfiumLib

Updated TGPuttyLib binaries (DLL files) Changes in Text Editor Pro version 28.3.1: Fixed find in files

Fixed scaling issues

Fixed text editor control

Fixed word wrap

Updated and fixed AlphaControls v17.10

Updated language files

Updated PDFium 122.0.6191.0 binaries (DLL files)