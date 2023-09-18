Versie 27.6 van Text Editor Pro is uitgekomen. Deze gratis, kleine en eenvoudige teksteditor heeft uitgebreide mogelijkheden, die vooral voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Zo zijn er syntaxhighlighting voor meer dan vijftig script- en programmeertalen, macro's en verticale selectieblokken, en kan het programma bestanden vergelijken. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies met kleine verbeteringen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Changes in Text Editor Pro version 27.6.0
- Added allow form field edit option for PDF view (default false)
- Fixed directory
- Fixed Inno Setup highlighter
- Fixed Object Pascal highlighter
- Fixed options
- Fixed PDF view
- Fixed PDF view control
- Fixed text editor control
- Updated language files
- Updated PDFium binaries (DLL files)