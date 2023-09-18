Software-update: Text Editor Pro 27.6

EditBone logo (75 pix) Versie 27.6 van Text Editor Pro is uitgekomen. Deze gratis, kleine en eenvoudige teksteditor heeft uitgebreide mogelijkheden, die vooral voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Zo zijn er syntaxhighlighting voor meer dan vijftig script- en programmeertalen, macro's en verticale selectieblokken, en kan het programma bestanden vergelijken. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies met kleine verbeteringen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Text Editor Pro version 27.6.0
  • Added allow form field edit option for PDF view (default false)
  • Fixed directory
  • Fixed Inno Setup highlighter
  • Fixed Object Pascal highlighter
  • Fixed options
  • Fixed PDF view
  • Fixed PDF view control
  • Fixed text editor control
  • Updated language files
  • Updated PDFium binaries (DLL files)

Text Editor Pro

Versienummer 27.6
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Text Editor Pro
Download https://texteditor.pro/index.php
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 18-09-2023 07:11 0

18-09-2023 • 07:11

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Bron: Text Editor Pro

Update-historie

20-02 Text Editor Pro 35.4.1 0
17-11 Text Editor Pro 35.0.0 1
10-'25 Text Editor Pro 34.0.0 0
09-'25 Text Editor Pro 33.0.0 0
06-'25 Text Editor Pro 32.2.0 0
04-'25 Text Editor Pro 32.0.0 0
01-'25 Text Editor Pro 31.3.1 3
12-'24 Text Editor Pro 31.0.0 0
11-'24 Text Editor Pro 30.0.0 1
02-'24 Text Editor Pro 28.4.3 0
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Text Editor Pro

geen prijs bekend

Development tools

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