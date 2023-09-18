Versie 27.6 van Text Editor Pro is uitgekomen. Deze gratis, kleine en eenvoudige teksteditor heeft uitgebreide mogelijkheden, die vooral voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Zo zijn er syntaxhighlighting voor meer dan vijftig script- en programmeertalen, macro's en verticale selectieblokken, en kan het programma bestanden vergelijken. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies met kleine verbeteringen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Text Editor Pro version 27.6.0 Added allow form field edit option for PDF view (default false)

Fixed directory

Fixed Inno Setup highlighter

Fixed Object Pascal highlighter

Fixed options

Fixed PDF view

Fixed PDF view control

Fixed text editor control

Updated language files

Updated PDFium binaries (DLL files)