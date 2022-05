Voor de vierde keer in korte tijd is er een nieuwe versie van Sumatra PDF uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kunnen verschillende documentformaten worden bekeken, waaronder pdf, chm en DjVu. Daarnaast kan het goed overweg met epub- en mobi-ebooks, en cbz- en cbr-comic books. In vergelijking met Adobe Reader is het erg licht en daardoor ook geschikt voor oudere computers. Sinds versie 3.4.1 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.4.3: Re-enable Backspace in edit field

in edit field Fix installation for all users when using custom installation directory

Re-enable Copy Image context menu for comic book files

context menu for comic book files Fix display of some PDF images

Fix slow loading of some ePub files Changes in version 3.4.2: Make keyboard accelerators work when tree view has focus

Fix -set-color-range and -bg-color replacing MainWindowBackground

and replacing Fix crash with incorrectly defined selection handlers