Na lange tijd is er weer eens een nieuwe versie van Sumatra PDF uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kunnen verschillende documentformaten kunnen worden bekeken, waaronder pdf, chm en DjVu. Daarnaast kan het goed overweg met epub- en mobi-ebooks, en cbz- en cbr-comic books. In vergelijking met Adobe Reader is het erg licht en daardoor ook geschikt voor oudere computers. In versie 3.2 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in this release: Upgraded core PDF parsing rendering to latest version of mupdf. Faster, less bugs.

Support for multiple windows

Improved management of favorites

Dropped support for Windows XP. Use 3.1.2 on XP.