Versie 3.5.2 van Sumatra PDF is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kunnen verschillende documentformaten worden bekeken, waaronder pdf, chm en DjVu. Daarnaast kan het goed overweg met EPUB- en mobi-ebooks, en cbz- en cbr-comic books. In vergelijking met Adobe Reader is het erg licht en daardoor ook geschikt voor oudere computers. Sinds versie 3.5.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.5.2: Fix not showing tab text

Make menus in dark themes look more like standard menus (bigger padding)

Fix Bookmarks for folder showing bad file names

Update translations Changes in version 3.5.1: Fix uninstaller crash

Disable lazy loading of files when restoring a session