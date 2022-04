Na lange tijd is er weer eens een nieuwe versie van Sumatra PDF uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kunnen verschillende documentformaten worden bekeken, waaronder pdf, chm en DjVu. Daarnaast kan het goed overweg met epub- en mobi-ebooks, en cbz- en cbr-comic books. In vergelijking met Adobe Reader is het erg licht en daardoor ook geschikt voor oudere computers. In versie 3.3 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New in this release: Added support for adding / removing / editing annotations in PDF files. Read the tutorial

New toolbar Changed toolbar to scale with DPI by using new, vector icons Added rotate left / right to the toolbar

Added ability to hide scrollbar (more screen space for the document). Use right-click context menu.

Add -paperkind=${num} printing option (checkin) Minor improvements and bug-fixes: Advanced setting to change font size in bookmarks / favorites tree view e.g. TreeFontSize = 12

Support newer versions of ghostscript (≥ 9.54) for opening .ps files

Support jpeg-xr images in .xps files

Restore tooltips (regression in 3.2)

Update mupdf to latest version

Make silent installation always silent

Don't crash when attempting to zoom in on home page

Don't show "manga" view menu item for documents that are not comic books

Allow opening fb2.zip files (#1657)

files (#1657) Restore ability to save embedded files (fixes #1557)

Alt + Space opens a sys menu