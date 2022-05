Glary Utilities is een verzameling tools die een Windows-computer in goede conditie proberen te houden. Zo zijn er tools die de harde schijf van overbodige rommel ontdoen, kan het register worden opgeschoond en kunnen er diverse optimalisaties worden uitgevoerd. Ook wordt de privacy in de gaten gehouden, kunnen dubbele bestanden worden gevonden en kunnen per ongeluk verwijderde bestanden worden teruggehaald. Verder kan het programma informatie geven over de hardware en de lopende processen, waarbij het ook aangeeft of een proces veilig is of niet.

Het programma is onder andere in het Nederlands te gebruiken en heeft naast de gratis versie voor thuisgebruikers ook een betaalde variant. Zoals altijd bij het aanpassen van een systeem geldt: maak eerst een backup en als je niet zeker weet wat het doet, doe het dan niet. Sinds versie 5.186 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht: