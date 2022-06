AdGuard Home versie 0.107.7 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. De complete changelog voor deze uitgave kan op deze pagina worden gevonden, dit een een overzicht van de belangrijkste veranderingen:

The long-awaited DNS-over-QUIC protocol has finally graduated from a draft to being a real standard, RFC 9250. In this release, we add support for the final version of the standard in a backwards-compatible way.

You can now specify an upstream for all subdomains of a domain while excluding the domain itself. For example, if you want queries for server-1.example.com to be resolved by DNS server 1.1.1.1 , but leave example.com to be resolved by your default upstream (in this example, 94.140.14.14 ), use:

94.140.14.14 [/*.example.com/]1.1.1.1

Speaking of upstreams. Now you don't have to remember precise IP addresses of plain DNS upstreams. As long as your bootstrap servers can resolve them, you can use the new udp:// upstream address scheme to resolve upstreams' addresses automatically:

udp://one.one.one.one # Same as 1.1.1.1.