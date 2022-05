Aomei heeft versie 9.8 van Partition Assistant uitgebracht. Met dit programma kunnen partities worden aangepast. Zo kunnen deze vergroot, verkleind, opgedeeld of samengevoegd worden, kan de alignment worden aangepast en kan een partitie worden gekopieerd, wat handig is als er bijvoorbeeld van een harde schijf naar een ssd gemigreerd wordt. Partition Assistant is gratis, maar er is ook een Pro-uitvoering, die onder meer converteren van de indeling van mbr naar gpt voor een bootpartitie mogelijk maakt en overweg kan met dynamische volumes. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 9.8.0: Enhanced "Migrate OS to SSD", "Disk Clone Wizard","Partition Clone Wizard": The built-in "Hot Clone" technique allows you to migrate OS, clone disk or partition while you keep working. In other words, you don't have to reboot your computer to run the cloning process.

Fixed issue: AOMEI Windows 11 Update Checker in Standard Edition can't detect 12th Gen Intel CPU.

Fixed some known bugs.