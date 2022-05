Versie 5.43 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Kobo driver: Allow using templates to generate collections.

Book details popup: Double clicking on the cover now uses calibre's internal image viewer. Right click on the cover to open it with another program.Closes tickets: 1975406. Bug fixes Fix Book details blank when switching from device view to library view. Closes tickets: 1971461.

TXT Input: Fix a regression in 5.39 that caused the option to remove indents also removing blank lines. Closes tickets: 1973591.

E-book viewer: Fix incorrect sorting of highlights from the first internal file of a book. Closes tickets: 1972069. New news sources Asahi Shimbun by Albert Aparicio Isarn

Business Today Magazine by unkn0wn

Outlook Business Magazine by unkn0wn

Donga by Minsik Cho

Le Monde (English) by Darko Miletic

Hinduism Today by Vishwas Vasuki

The MIT Press Reader by yodha8

Live Science by yodha8

Financial Times Print Edition by Kovid Goyal

Various Catalan language news sources by santboia Improved news sources Outlook Magazine

India Today

The New Yorker

Foreign Affairs