Versie 2.37 van ScreenToGif is uitgekomen. Met deze opensourceapplicatie kunnen de handelingen op het scherm of de beelden van de webcam worden opgenomen. Het resultaat kan eventueel worden bewerkt met de ingebakken editor en vervolgens worden opgeslagen als een geanimeerde gif-afbeelding of mp4-filmbestand. Het programma kan bijvoorbeeld goed worden gebruikt voor het maken van korte instructievideo's. Sinds versie 2.35 maakt het programma gebruik van .Net 6 waardoor de download een stuk groter is geworden en er is nu ook een versie voor apparaten uitgerust met een Arm-processor. In versie 2.37 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new? New gif encoder: KGy SOFT

New option to add a highlight around the cursor when not clicking

You can now set a delay for the Manual and Interaction capture modes.

Support for AV1 export with FFmpeg.

Updated the Danish, Dutch, Spanish and Russian localizations. Fixed: The arm64 variant was not launching successfully (it now uses .NET 7, preview 3).

Trying to install FFmpeg along with the app was not possible (in a per machine install) because of some permission issues.

The option "Don't adjust" for the "Reduce Frame Count" was not being respected when the removal factor was set to "1".

The recorder was not displaying hours (when going over 59:59) in the timer element.