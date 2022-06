Sigil is een opensource-e-bookeditor met uitgebreide mogelijkheden, die ontwikkeld wordt voor Windows, Linux en macOS. Het programma kan zowel epub- als html-bestanden importeren, inclusief opmaak en afbeeldingen. De ondersteuning voor epub2 is honderd procent en die voor epub3 is nagenoeg compleet. Het kan verder een inhoudsopgave met meerdere niveaus genereren en de epub-syntax direct bewerken in de code view. In versie 1.9.1 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Sigil 1.9.1 Sigil-1.9.1 is a follow-on bug-fix-only release meant to replace the recently released Sigil-1.9.0. There are no new features. The additional fixes since Sigil-1.9.0 are: Allow creation of a Windows 7 Legacy Installer to return Sigil to Windows 7 (for now)

Completely revamped Find and Replace (yet again) to return most of its earlier behaviour for finding next

Prevent Find and Replace Count from changing current location

Extend spellcheck suggestions to properly handle end of sentence vs abbreviations

Center Image Report File Sizes vertically within their row.

Go To Link Or Style will now properly skip leading comments on selectors in CSS stylesheets

ecmascript is considered a core media type for javascript files

make URLInterceptor robust when the Book pointer is NULL (has been cleared)