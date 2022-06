Sandboxie is een programma waarmee het mogelijk is om onder Windows programma's in een afgeschermde omgeving te draaien. Op die manier zijn wijzigingen die door programma's of webbrowsers worden uitgevoerd, eenvoudig ongedaan te maken, en is er bovendien geen risico dat belangrijke onderdelen van het besturingssysteem worden aangetast. Sandboxie kan worden gebruikt op Windows 7 of hoger en als opensource aangeboden. Het is verkrijgbaar in een classic- en plus-uitvoering. Intern werken ze gelijk, maar die laatste heeft een modernere met Qt gebouwde gebruikersinterface. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Added Added mini dump creation to Sandman.exe in case it crashes Changed Disabled Chrome and Firefox phishing entries in new sandboxes (by isaak654) #1616

Updated Mozilla paths for the BlockSoftwareUpdaters template (by isaak654) #1623

Renamed "Pause Forced Programs Rules" command to "Pause Forcing Programs" (Plus only)

Reworked tray icon generation now using overlays, added busy overlay Fixed Fixed issue with accessing network drives in privacy mode #1617

Fixed issue with ping in compartment mode #1608

Fixed SandMan UI freezing when a lot of processes are created and closed in a box

Fixed Editing existing 'Run Menu' Command Line entry not being recognized #1648

Fixed blue screen issue in driver (thanks Diversenok)

Fixed incompatibility with Windows 11 Insider Build 22563.1 #1654