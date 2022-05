Versie 3.43.0 van LosslessCut is uitgekomen, als opvolger van versie 3.39.0. LosslessCut is een cross-platform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.43.0: Customisable keyboard shortcuts. Current assignable actions: Show/hide help screen Play/pause Play/pause (no reset speed) Play (no toggle) Pause (no toggle) Speed up playback Slow down playback Speed up playback more Slow down playback more Step backward 1 frame Step forward 1 frame Seek backward 1 sec Seek forward 1 sec Seek backward 1% of timeline at current zoom Seek forward 1% of timeline at current zoom Jump to cut start Jump to cut end Jump to start of video Jump to end of video Seek to timecode Add cut segment Remove current segment Mark in / cut start point for current segment Mark out / cut end point for current segment Label current segment Split segment at cursor Select previous segment Select next segment Reorder segments by start time Invert all segments on timeline Create fixed duration segments Create num segments Shuffle segments order Clear all segments Show sidebar Edit tracks / metadata tags Extract all tracks Zoom in timeline Zoom out timeline Toggle zoom between 1x and a calculated comfortable zoom level Export segment(s) Capture snapshot Delete source file Convert current file to supported format Batch convert files to supported format Previous file Next file Close batch Merge/concatenate files Cut mode Capture frame format Keep or discard audio tracks Change rotation Set custom start offset/timecode Undo Redo Close current screen Toggle keyboard shortcut dialog Disable/enable segments

Other new features and improvements New segments to chapters mode: Allows you to export segments instead as chapters in MP4/MKV etc #993

Allow overriding any stored setting from the command line #371

Move merge / batch functionality from top menu into a menu on the batch file list this means now you first open files in a batch, then either merge or batch convert them

make batch list resizable #89

don't auto-open first file of batch, to make it faster to load batches

Chapters viewing

Template editor improvements: prevent hiding if click again #873 also allow click to add variable show error also if resulting duplicates #894

remove frame rounding when seeking

show video fps

improve split segment

implement shuffle segments order

improve cut/merge/chapters ui logic

implement import csv with frame numbers #1024

when importing EDL file, don't remove existing segments: allows for combining EDL from multiple sources #993

fix pbf parsing on import #993

Merge files: implement natural langauge sort #210

make sure disposition is not forced to default for mkv #972

improve error message when loading file #937

improve segment colors and ui

Translations

UI improvements (enlarge buttons) #1016

bugfixes

Hopefully not too many bugs added