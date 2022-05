iXsystems heeft versie 12.0-U8 van TrueNAS uitgebracht. Versie 12.0 van TrueNAS is de eerste uitgave waarin de codebase van de oude FreeNAS en TrueNAS is samengevoegd en nu uitgebracht wordt onder de naam TrueNAS Core en TrueNAS Enterprise. Met TrueNAS kan een in het netwerk opgenomen computer als network attached storage worden ingezet. Met behulp van plug-ins kan extra functionaliteit worden toegevoegd. Het geheel is gebaseerd op FreeBSD en voorzien van een overzichtelijke webinterface. Meer informatie over de mogelijkheden van deze software kan op deze pagina worden gevonden. De complete changelog kan op deze pagina worden gevonden, dit zijn in het kort de belangrijkste verbeteringen in deze uitgave:

TrueNAS 12.0-U8 has been released, and includes a number of fixes, improvements, and features. These include: OpenZFS 2.0.7

New “Console Port” and “TLS Server URI” input fileds in S3 service configuration form.

Direct link to TrueNAS Upgrades article from Update screen.