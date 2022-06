Versie 9.1.2 van Umbraco is uitgekomen. Umbraco is een contentmanagementsysteem voor het bewerken en beheren van dynamische webpagina's. Het geheel is geschreven in C# en draait op een Microsoft-infrastructuur. Er zit een positieve en proactieve community achter met ruim 50.000 geregistreerde gebruikers en ontwikkelaars en die zorgen voor een stabiele stroom aan releases. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Bugfixes Generated JavaScript from App_Plugins is slow when debugging in Visual Studio

Performance issue loading javascript files in back office takes 12-15 seconds

Entity resource getByIds doesn't work as expected

404-page issue on first startup

Newtonsoft.Json.JsonSerializationException with Macro Multiple Content Picker Parameter in Umbraco 9.1.0-rc

I cant save document types on my umbraco site after upgrading from umbraco 9.0.1 to 9.1.0

Smidge bundles aren't always invalidated between backoffice versions

Support import/export for doc type history cleanup policy

V9: Fix for migration of non-default configurated users/members

Bugfixes for MNTP / EntityController