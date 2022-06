2Brightsparks heeft versie 10.1.8.0 van SyncBackFree uitgebracht. Dit programma is de eenvoudigste en daarmee meteen ook de gratis uitvoering van de back-upsoftware die dit bedrijf in de aanbieding heeft. Naast back-ups maken kan SyncBackFree data synchroniseren. Dit kan naar een locatie op dezelfde of een andere schijf, of naar een ander medium, zoals een cd-rw of usb-stick, of naar een ftp-server of ziparchief. Naast deze gratis uitvoering zijn er ook SyncBackSE en SyncBackPro, die voor respectievelijk 44 en 60 euro extra functionaliteit bieden. De changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden:

Updated: Changed to double-click for Result, Source and Destination columns

(Pro): Improved feedback when creating Sharefile, Sharepoint and Egnyte profiles

Default exclusion filter now includes *\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\ Fixed: In rare cases the tray icon may not appear on login (due to system load)