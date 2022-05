Er is een nieuwe versie van Battle for Wesnoth uitgekomen. Battle for Wesnoth is een zogeheten turn-based strategiespel, dat zich in een fantasiewereld afspeelt. Het is mogelijk om campaigns tegen de computer te spelen, maar ook om online je krachten te meten tegen andere spelers. Het spel wordt onder de GPL-opensourcelicentie uitgebracht en is voor onder meer Windows, Linux, macOS en iOS beschikbaar. Meer informatie over dit spel kan in deze wiki worden gevonden. Deze uitgave bevat de gebruikelijke verbeteringen en bugfixes.

The development team is proud to present version 1.16 of The Battle for Wesnoth! - Dune Conquests Update

This release features a variety of improvements to many areas of the game including many improved campaigns, a fully re-balanced Dunefolk faction, new portraits and units, upgrades to the AI, a variety of new features for add-on authors, many many bugs fixed, and much more besides. Try the new features for yourself, or take a look here for more details.