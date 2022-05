Apple heeft een update voor versie 15 van iOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. In iOS 15 zijn er nu vier verschillende soorten notificaties: passief, actief, tijdgevoelig en kritiek. De tweede grote nieuwe functie is Focus, een samenvoeging van Niet Storen en de automodus, samen met nieuwe instelmogelijkheden. Verder zijn onder meer Facetime, Safari, Maps en Wallet voorzien van nieuwe functionaliteit. In versie 15.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

iOS 15.1 iOS 15.1 voegt SharePlay toe, een geheel nieuwe manier om ervaringen te delen met familie en vrienden in FaceTime. Deze versie biedt ook de mogelijkheid om ProRes-video's voor de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max vast te leggen en om verifieerbare COVID-19-vaccinatiekaarten aan Wallet toe te voegen. Daarnaast bevat deze versie andere functies en probleemoplossingen voor je iPhone. SharePlay SharePlay is een nieuwe manier om gesynchroniseerde ervaringen in FaceTime te delen met materiaal uit de Apple TV-app, Apple Music en andere ondersteunde App Store-apps

Met gedeelde regelaars heeft iedereen de mogelijkheid om materiaal te pauzeren, af te spelen, terug te spoelen of vooruit te spoelen

Met het slimme volume wordt het geluid van een film, tv-programma of nummer automatisch verlaagd wanneer je vrienden spreken

Met de Apple TV heb je de mogelijkheid om de gedeelde video op een groot scherm te bekijken terwijl je het FaceTime-gesprek op de iPhone voortzet

Met schermdeling kan iedereen in een FaceTime-gesprek foto's bekijken, op internet surfen of elkaar helpen Camera Je kunt ProRes-video vastleggen met de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max

Instelling om automatisch overschakelen van de cameramodus uit te schakelen bij het maken van macrofoto's en -video's op de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max Apple Wallet Met ondersteuning voor COVID-19-vaccinatiekaarten kun je verifieerbare vaccinatiegegevens aan Wallet toevoegen en laten zien Vertaal Ondersteuning voor Mandarijn (Taiwan) in de app Vertaal en de systeembrede vertaalfunctie Woning Nieuwe automatiseringen op basis van de huidige waarde van een HomeKit-compatibele vochtigheids-, luchtkwaliteits- of lichtniveausensor Opdrachten Nieuwe kant-en-klare taken waarmee je je eigen geanimeerde memes kunt maken Deze versie verhelpt ook de volgende problemen: De app Foto's meldde bij het importeren van foto's en video's mogelijk ten onrechte dat de opslagruimte vol was

De Weer-app gaf mogelijk de huidige temperatuur voor 'Mijn locatie' niet weer en gaf mogelijk kleuren van geanimeerde achtergronden onjuist weer

Het afspelen van audio vanuit een app werd mogelijk gepauzeerd als het scherm vergrendeld werd

Wallet werd mogelijk onverwacht gestopt bij het gebruik van VoiceOver met meerdere kaarten

Beschikbare wifinetwerken werden mogelijk niet gedetecteerd

Batterijalgoritmen op iPhone 12-modellen zijn bijgewerkt om de batterijcapaciteit in de loop van de tijd beter te kunnen inschatten Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website.