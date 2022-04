Versie 3.0.5 van Audacity is uitgekomen. Deze opensource-audio-editor, die beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kan geluid opnemen, en wav-, aiff-, ogg- en mp3-bestanden importeren en exporteren. Het programma heeft een ongelimiteerde undo-functie en heeft daarnaast een grote verzameling effecten aan boord, zoals fade-in en fade-out, echo, tempowijziging en ruisonderdrukking. Meer effecten kunnen eenvoudig worden toegevoegd, want het programma ondersteunt zowel vst- als ladspa-plug-ins. Versie 3.0.5 verhelpt een probleem in de macOS-versie, voor de rest is er niets veranderd.

This is a hotfix release that fixes a bug on macOS that could corrupt project files when being opened via Cmd + O on languages where the decimal separator wasn't a dot. Other than that, this release is identical to Version 3.0.3.