Shotcut is een uitgebreid opensource- en cross-platform videobewerkingsprogramma voor Windows, Linux en macOS. Het maakt gebruik van FFmpeg en heeft daardoor ondersteuning voor de gangbaarste formaten audio en video. De bestanden worden niet geïmporteerd, maar worden in hun originele formaat bewerkt. Het kan overweg met verschillende sporen en binnen een project kan er een mix van formaten en resoluties worden gebruikt. Versie 21.09.13 van Shotcut is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

This main purpose of this version is to fix a major new bug in previous version 21.08.