Poikosoft heeft versie 9.5 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-een-programma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 9.5: Certified for Windows 11

Improved track list & file list metadata editor (freely move between the editable rows & columns with Up, Down, Ctrl+Left, and Ctrl+Right keys)

Monkey's Audio [ APE ] v7.02 codec update

Exhale Extended HE-AAC encoder v1.1.7

FLAC codec updated (LibOgg v1.3.5)

Opus codec updated (LibOgg v1.3.5)

Vorbis codec updated (LibOgg v1.3.5)

FFMPEG based decoders (decode audio from certain video file formats) use proper Unicode file names (long Unicode paths now work correctly)

<BARCODE> set file name generation token to '0000000000000' (empty BARCODE) if UPC/EAN does not exist (on the CD or file metadata)

Revert the previous version change: "CD Ripper set UPC/EAN to '0000000000000' if detection is enabled and CD does not have UPC/EAN"

Fixed the bug reading AIFF files with explicit big-endian byte order tag in the file header

Fixed the bug where ISRC was read twice to metadata (from local db and from the Audio CD)