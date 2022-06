Poikosoft heeft versie 9.4 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-een-programma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 9.4: Updated MP3 encoder (LAME v3.101.2) (with precise math optimizations)

Updated Extended HE-AAC encoder (Exhale v1.1.6.2)

Updated Opus encoder (with precise math optimizations)

Updated WavPack DSD encoder (DSD 5.1 to DSD 5.1 conversion channel-mix bug fix, removed 'Very High Quality' mode not used with WavPack DSD format)

Updated MP3/MP2/MP1 decoder (improved decoding of files that contain bad first frames with invalid sample rate)

Added Ogg FLAC [.ogg .oga] format (decoder, metadata support)

Added .M4V file format (decoder, metadata support)

Added .OGA file format [Ogg Vorbis, Opus, Ogg FLAC] (decoder, metadata support)

WAV reader can now convert files where data length is set to 0 (invalid WAV file)

Fixed crash when loading corrupt GIF image from metadata

CD Ripper log Album Artist and Album information

CD Ripper set UPC/EAN to '0000000000000' if detection is enabled and CD does not have UPC/EAN

User interface improvements

User interface bug fixes