Versie 9.4.1 van de ruim twintig jaar oude e-mailclient The Bat! uitgekomen. De nieuwe directeur van het Moldavische bedrijf Ritlabs, Stefan Tanurkov, heeft vol ingezet op modernisering van zijn programma. Zo heeft de HTML-rendering engine van Chromium de achterhaalde interne engine en die van Internet Explorer vervangen en is er nu ook een donkere modus. Het programma heeft verder diverse wijzigingen in de interface ondergaan en ziet er echt veel frisser uit dan voorheen. In versie 9.4.1 zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

Fixes There was no context menu in HTML template editor

Some menu commands and toolbar buttons were not functional

When HTML templates were containing images with non-ASCII paths, messages could contain empty placeholders instead of images

Some HTML messages could look messed in reply when quoted