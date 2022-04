Blackmagic Design heeft versie 17.2.2 van DaVinci Resolve uitgebracht. DaVinci Resolve is een videobewerkingsprogramma voor Windows, macOS en Linux. Het is beschikbaar in de gratis DaVinci Resolve-uitvoering en de betaalde DaVinci Resolve Studio, die over extra functionaliteit beschikt, zoals de mogelijkheid om in hogere resoluties en frames per second te werken en de mogelijkheid om van extra grafische processoren en OpenFX-plug-ins gebruik te maken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in DaVinci Resolve 17.2.2: Support for Blackmagic RAW SDK 2.1.

Improved Speed Editor Bluetooth support.

Addressed an issue with configuring YouTube accounts with Resolve.

Addressed clipped tone mapping of input data in color managed workflows.

Addressed an issue with missing iXML data when exporting audio AAFs.

Addressed clamping of extended range data in video range scopes.

Addressed intermittent source viewer lag when switching from timeline.

Addressed an issue where disarming a Fairlight track would cause a hang.

Addressed an issue with zoom blur showing repetitive patterns in playback.

Addressed dropped frames rendering some clips to slow network disks.