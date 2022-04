eM Client is een e-mailclient voor Windows en macOS, al loopt het versienummer bij die laatste niet helemaal gelijk. Het programma heeft verder ook een kalender, er kunnen taken en notities worden bijgehouden, en er kan worden gechat via Google Talk, Jabber en via het xmpp-protocol. Het programma is gratis voor privégebruik, maar voor extra mogelijkheden of bij gebruik van meer dan twee accounts wordt wel een vergoeding gevraagd. Versie 8.2.1509.0 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 8.2.1509.0 Workaround for GoDaddy authentication issue

Allow enable/disable account-based online meeting providers (Google Meet)

Improved support for extremely large contact folders on Google Suite

Korean localization update

Bug fixes