Versie 4.3.6 van qBittorrent is verschenen, tegelijkertijd met de eerste bèta van versie 4.4.0. Deze opensourcetorrentclient heeft versies voor Windows, Linux, macOS en FreeBSD, en toont geen advertenties. Het programma wordt met Qt ontwikkeld en is gebaseerd op libtorrent (rasterbar) en Boost. Het programma is het geesteskind van de Franse student Christophe Dumez, die er sinds begin 2006 aan werkt. Tegenwoordig wordt het door de community onderhouden. Versie 4.3 zal alleen nog bugfixes krijgen en in versie 4.4 wordt de overstap naar libtorrent 2.0 worden gemaakt. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit::

The v4.3.x releases will continue strictly with important fixes only and until the v4.4.0 is properly tested to be released as stable. In the meantime there will be a few beta releases of v4.4.0 until it hits stable status. If you use the betas then keep checking back for new betas because you won't get a program notification for them. Check once per week. The v4.4.0beta1 uses the libtorrent 2.0.x series. A more detailed changelog may be filled later.