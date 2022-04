Microsoft heeft Remote Desktop Connection Manager nieuw leven ingeblazen, zoals we enkele dagen geleden in dit artikel vermeldden. De naam wordt ook vaak afgekort tot RDCMan. Het kende een actieve ontwikkeling sinds de vroege jaren 2000 en werd in 2014 voor het laatst geüpdatet naar versie 2.7. Er werd begin 2020 een kritieke beveilingsfout in het programma ontdekt waarna Microsoft op dat moment de stekker uit het programma trok. Iedereen was dan ook verrast dat onder de Sysinternals-afdeling een nieuwe versie verscheen met het versienummer 2.8. Deze loste onder andere de eerder genoemde beveilingsfout op. Nu is 2.81 verschenen die nog een ander foutje oplost.

Version 2.81



This update to RDCMan, a utility for managing multiple remote desktop connections, resolves a crash happening on failure to connect to server groups.