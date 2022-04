Media Player Classic is een kleine no-nonsense-mediaspeler met het uiterlijk van Windows Media Player 6.4. Nadat Gabest, de originele maker van MPC, de ontwikkeling staakte zijn verschillende projecten ontstaan op basis van de opensourcebroncode, waar Home Cinema en Black Edition de bekendste van zijn. MPC - BE kan overweg met de meest gebruikte mediaformaten, heeft ondersteuning voor hardwareacceleratie en is in meer dan 25 talen te gebruiken. Versie 1.5.8 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

ShoutcastSource Added decoding of HTML codes like "&#NNNN" in the title of the track. UDPReader Added decoding of HTML codes like "&#NNNN" in the title of the track for Shoutcast and Icecast radio. AudioSplitter Improved work with DFF, DSF, DTD-HD and WAV.

Fixed opening of some WAV files. MpcAudioRenderer Fixed playing of very short files. Subtitles Fixed display of external subtitles during playback after pressing "Stop". Youtube Updated support for opening videos and playlists.

Fixed getting metadata. Player Added option "Move window by the video area".

Added the "Remove missing files" command to the playlist menu.

Fixed sorting in the "Explorer" playlist.

Added and icons for display in the "tiles" of the Start menu.

Fixed switching display mode in some cases.

Fixed navigation when alternating step-by-step movement and movement for a specific time.

Redesigned the "Frame synchronization" settings panel.

Expanded the ability to play DVD-Video with region restrictions on drives with the same restriction. Updated translations German (by Klaus1189).

Hungarian (by mickey).

Turkish (by cmhrky).

Chinese (Simplified) (by wushantao).

Ukrainian (by arestarh1986).

Chinese (Traditional)

Dutch (by beter). Updated libraries: dav1d git-0.9.0-24-gddbbfde

Detours git-v4.0.1-92-gfe7216c

ffmpeg git-n4.5-dev-1109-g604924a069

Little-CMS git-2.12-17-g79e8395

MediaInfo git-v21.03-14-gee8c3c17

Speex-1.2.0-25-g870ff84

rapidjson git-v1.1.0-630-gb557259f

ZenLib git-v0.4.39-g13b9d3db