In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. De changelog voor versie 1.9.13 is hieronder te vinden.

Fixes: Fixed bug that could result in very low quality subtitles in certain situations. [regression in 1.9.12]

Fixed video display issue when moving the player to a larger resolution monitor. [regression in 1.9.12]

Fixed "launch in fullscreen" option not working when D3D fullscreen exclusive mode was enabled.

Fixed issue where a chosen audio dub was not loaded when opening a video through the File menu.

Fixed a rare player freeze when manually loading subtitles. Could happen on very old systems if subpicture texture allocation failed.