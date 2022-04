Versie 3.3.1 van SABnzbd is uitgekomen. Met SABnzbd kunnen bestanden van usenet worden gedownload. Dit opensourceprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en biedt de mogelijkheid om nzb-bestanden te laden, waarna de juiste bestanden van usenet worden geplukt. Met de ingebouwde webinterface is het mogelijk om het programma via een webbrowser te bedienen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes and bugfixes since 3.3.0 Include wiki URL in External internet access denied message.

Open the desired tab directly by URL in Glitter tabbed-mode.

Some filenames could be missed when parsing the NZB file.

API-call history would not filter active post-processing by nzo_ids .

would not filter active post-processing by . Passwords for encrypted jobs were tried in a random order.

Clean invalid data from download statistics.