Locktime Software heeft versie 4.1.10.0 van NetLimiter uitgebracht. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan ook per applicatie worden aangegeven of het met het Internet verbonden mag worden, de maximaal te gebruiken bandbreedte en kan er ook een quotum worden gezet. Een standaardlicentie kost twintig dollar, de pro-versie kost tien dollar meer. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New features Added Export to CSV file from Connection History.

Added remote computer name to Blocker Ask window (when the event originates on a NetLimiter controlled remote machine). Bug fixes Tiny memory leak, causing depletion of system non-paged memory after extended period of time, when limits are on.

Some Closed events were not displayed in Connection Log.