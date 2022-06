Aomei heeft versie 9.2.1 van Partition Assistant uitgebracht. Met dit programma kunnen partities worden aangepast. Zo kunnen deze vergroot, verkleind, opgedeeld of samengevoegd worden, kan de alignment worden aangepast en kan een partitie worden gekopieerd wat handig is als er bijvoorbeeld van een harde schijf naar een ssd gemigreerd wordt. Partition Assistant is gratis, maar er is ook een Pro-uitvoering, die onder meer converteren van de indeling van mbr naar gpt voor een bootpartitie mogelijk maakt en overweg kan met dynamische volumes. De changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden:

Added: App Mover has added a new function that supports sorting apps by Name or Size. Fixed issue: Data loss caused by migrating MicroSoft Project/Office/Visio with APP Mover.

There is a prompt for administrator privileges when copying data to a partition after the progress created NTFS.