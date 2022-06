Apple heeft versie 14.6 van iOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. Apple brengt met iOS 14 diverse wijzigingen aan in de interface van iPhones. Zo kunnen gebruikers widgets gaan plaatsen op homescreens en voegt Apple aan de pagina's vol met apps een alfabetische lijst toe die het meest rechter homescreen zal vormen. Verder kunnen gebruikers een andere browser en mail-app kiezen als default in plaats van Safari en Mail. Apple heeft in versie 14.6 onder meer ondersteuning voor abonnementen op podcasts toegevoegd en kan in een airtag nu ook een e-mailadres worden ingevoerd waar dat voorheen alleen een telefoonnummer kon zijn. Daarnaast zijn er ook diverse problemen verholpen.

Podcasts Ondersteuning voor abonnementen voor kanalen en afzonderlijke programma's AirTag en Zoek mijn Optie om in de verloren-modus een e-mailadres in plaats van een telefoonnummer toe te voegen voor de AirTag en Zoek mijn-netwerkaccessoires

De AirTag geeft het gedeeltelijk gemaskeerde telefoonnummer van de eigenaar weer wanneer je er met een NFC-geschikt apparaat op tikt Toegankelijkheid Gebruikers van stembediening kunnen hun iPhone de eerste keer na een herstart met alleen hun stem ontgrendelen Deze versie verhelpt ook de volgende problemen: 'Ontgrendel met Apple Watch' werkte mogelijk niet nadat 'Vergrendel iPhone' was gebruikt op de Apple Watch

Herinneringen werden mogelijk als lege regels weergegeven

Extensies voor het blokkeren van bellers werden mogelijk niet weergegeven in Instellingen

De verbinding met Bluetooth-apparaten werd soms verbroken en soms werd het geluid tijdens een actief gesprek naar een ander apparaat gestuurd

Tijdens het opstarten was er mogelijk sprake van verminderde prestaties op de iPhone