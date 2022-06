AMD heeft een nieuwe versie van zijn Radeon Software Adrenalin Edition 2020-drivers uitgebracht. De drivers zijn alleen geschikt voor de HD 7730(M) en hoger, de HD 8570 en hoger, en de kaarten uit de R5-, R7-, R9- en RX-series. De drivers worden alleen voor Windows 7 en 10 aangeboden en verder zijn er geen 32bit-drivers meer beschikbaar. Nieuw in de 2020-editie is onder meer Radeon Boost, een technologie die van dynamic resolution scaling gebruikmaakt om betere framerates te bereiken. In versie 21.5.2 zijn onder meer verbeteringen aangebracht in het spel Days Gone, en is ondersteuning toegevoegd voor de DirectX 12 Agility-sdk en Microsoft Shader-model 6.6.

Support For Days Gone

Microsoft DirectX 12 Agility SDK & Microsoft Shader Model 6.6 Learn more from AMD here and Microsoft here.

Fixed Issues Uninstalling or upgrading Radeon Software using the factory reset option may delete AMD chipset driver folders if they are stored in the same directory as the Radeon Software installation. Users who wish to perform a factory reset are recommended to use the latest AMD cleanup utility instead.

Cyberpunk 2077 may experience shadow corruption on Radeon RX 6000 series graphics when ray tracing is enabled.

Intermittent loss of signal during AMD Link’s Stream Optimization if HEVC is used on Radeon RX 5000 series graphics products or later.

The download or launch Ryzen Master buttons in Radeon Software may intermittently disappear or may fail to initialize Ryzen Master.

FPS logging may log incorrectly or fail to log on Ryzen TM Mobile 4000 series and Ryzen TM Mobile 5000 series.

Mobile 4000 series and Ryzen Mobile 5000 series. Radeon Software may experience a crash when Record & Stream tab is in use and a display is hot plugged. Known Issues Radeon Software might not get updated on Windows 7 platforms when updating from 21.4.1 or 21.5.2 to this release, if factory reset is enabled. As a workaround, users who wish to perform a factory reset are recommended to use the latest AMD cleanup utility instead.

Resident Evil Village may experience an intermittent application hang or TDR on AMD Radeon VII graphics products in the first mission of the game.

Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.

Connecting two displays with large differences in resolution/refresh rates may cause flickering on Radeon RX Vega series graphics products.

Radeon performance metrics and logging features may intermittently report extremely high and incorrect memory clock values.

Radeon FreeSync may intermittently become locked while on desktop after performing task switching between extended and primary displays upon closing a game, causing poor performance or stuttering. A system restart is a potential workaround if this is experienced.

If Ryzen Master is not detected in Adrenalin software after installation, a system restart may be required.

If Blue or Black screen is observed in mobile systems, temporarily disable Enhanced sign-in AMD Link for Windows Known Issues Intermittent grey frame corruption might be observed when streaming with HEVC on certain configurations via an Internet connection. A workaround is to use the AVC encoding setting instead.